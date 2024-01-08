شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش تطورات غزة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في محافظة العُلا، اليوم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

واستعرض الجانبان، العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنساني.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة الدكتور سعود الساطي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية طلال العنزي.