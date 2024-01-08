نائب أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 2:22 مساءً

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي. واطلع الأمير "خالد"، خلال اللقاء على تقرير عن منجزات الفرع في عام 2023م، ومنها تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة تجاوزت 259 مليون ريال، وأهمها: استكمال ازدواج طريق "تبوك/ ضباء" "المرحلة التاسعة"، وتنفيذ جسر تقاطع طريق "تبوك/ الجوف". وأيضًا المشروعات التي تنفذ حاليًا، بتكلفة تجاوزت 137 مليون ريال، والجاري ترسيتها، بالإضافة لمشروعات التشغيل والصيانة للطرق ورفع السلامة المرورية. كما استمع نائب أمير تبوك، لشرح من المهندس "الحويطي" عن نسب الإنجاز في مشروعات المنطقة. ونوّه نائب أمير تبوك إلى دعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لقطاع النقل بالمملكة، مؤكدًا أهمية دور فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لخدمة الحركة التجارية والمسافرين ومشروعات الرؤية بالمنطقة.

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