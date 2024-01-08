انت الان تتابع تمديد إقامة "وندر جاردن" في موسم الرياض.. حتى 28 يناير الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، تمديد إقامة منطقة "وندر جاردن"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، حتى 28 يناير الجاري.

وشهدت المنطقة منذ افتتحها في نوفمبر الماضي، إقبالاً كبيرًا من الزوار، لما تضمه من فعاليات وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة، حيث شكلت وجهة ترفيهية فريدة بمناطقها الرئيسية الثلاث، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجر اً و26 مطعمًا، وما يزيد عن 60 عرضًا مسرحيًا ومتجولًا.

وتشمل المناطق الثلاث الرئيسة، منطقة "ذا ماجيك أوف ووتر"، التي تحتوي على بحيرة الفلامينجو، ومنطقة "بلوم"، التي تجمع مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، ومنطقة "حديقة الفرشات" التي تقدم تجربة بيت الفراشات، وهي الأولى من نوعها في موسم الرياض.

وتعد منطقة وندر جاردن، أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، حيث تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية العملاقة، إلى جانب الأعمال الفنية المضيئة التي تنتشر في أنحاء المنطقة، والرسومات الفنية المتنوعة على أرضياتها، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.