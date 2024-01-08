شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الهولندية يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في محافظة العُلا، اليوم، وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية.

أخبار متعلقة إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني.. رابط التسجيل وزير الخارجية يناقش تطورات غزة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة الدكتور سعود الساطي.