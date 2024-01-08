إيطاليا تطالب مجموعة الـ7 بالضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم (الاثنين): "يتعين على دول مجموعة السبع أن تعمل على الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، والضغط على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية".

وأضاف "تاياني" في بيان عقب ناقش القضية مع نظيريه البريطاني والفرنسي: "إن دول مجموعة السبع تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لإيجاد مخرج سريع من المرحلة العسكرية، وذلك مع بدء إيطاليا رئاستها لمجموعة السبع لمدة عام"، وفقاً لـ"رويترز".

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