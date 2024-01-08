نيوكاسل يمدد عقد فابيان شار حتى 2025

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 3:12 مساءً

أعلن فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الاثنين، عن تمديد عقد لاعبه السويسري الدولي فابيان شار، لمدة عام إضافي ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2025. ونشر النادي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (X) قال فيها: "يُسعدنا الإعلان عن تمديد عقد فابيان شار حتى صيف 2025". ويبلغ الدولي السويسري من العمر 32 عاماً وهو يلعب في مركز قلب الدفاع وخاض هذا الموسم 28 مباراة مع نيوكاسل في كل البطولات علماً بأنه انضم إلى صفوف الفريق موسم 2018-2019.

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