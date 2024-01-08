المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: قتل "إسرائيل" للصحفيين يجب أن يخضع لتحقيق شامل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم (الإثنين) عن قلقها الكبير إزاء الحصيلة المرتفعة للصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة، بعدما قضى صحافيان أمس.

وقالت المفوضية في رسالة على منصة "إكس": "إن حالات قتل جميع الصحافيين، بمن فيهم حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، في ضربة للجيش الإسرائيلي، يجب أن تخضع لتحقيق شامل ومستقل؛ لضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي ويجب أن تخضع الانتهاكات للملاحقة القضائية".

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