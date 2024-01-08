"بايدن" لا ينوي إقالة وزير الدفاع بسبب إخفاء دخوله المستشفى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 4:26 مساءً

أفاد مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن. وبيّن المسؤول أنه لا يعلم إن كان "أوستن" غاب عن الوعي في الأيام القليلة الماضية، وفقاً لـ"رويترز". وأخفى "أوستن" دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وأعلن السبت الماضي تحمّله المسؤولية الكاملة عن هذه السرية.

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