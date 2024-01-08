"ابن جلوي " يدشن الهوية الجديدة لاتحاد رفع الاثقال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 4:31 مساءً

دشن نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الهوية الجديدة للاتحاد السعودي لرفع الاثقال، وذلك في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الاثنين. واستمع خلال التدشين، إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد بن أحمد الحربي عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبّر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي لرفع الاثقال؛ للنهوض برياضة رفع الاثقال في المملكة إلى آفاق واسعة. بعد ذلك تسلم " ابن جلوي " ، درعاً تذكارية من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، نظير جهود سموه في خدمة الرياضة بشكل علم ورفع الأثقال بشكل خاص. حضر حفل التدشين، مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.

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