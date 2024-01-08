انت الان تتابع "الرقابة والتفتيش" في "موان" يحقق 6512 جولة ميدانية خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أنجز فريق الرقابة والتفتيش في "موان"، قرابة 6512 جولة رقابية ميدانية، خلال العام 2023م؛ حيث تم ضبط 1640 منشأة.

وتُعد جولات الرقابة والتفتيش إحدى العوامل الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة بقطاع إدارة النفايات على كامل سلسلة القيمة.

وفي إطار ذلك نُفذت جولات عدة في الفترة التصحيحية لإشعار وتصحيح المنشآت وضبط المخالفات البيئية.

ويواصل فريق الرقابة والتفتيش في "موان"، جولاته الرقابية في قطاع إدارة النفايات؛ لضمان الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية ورصد المخالفات.

يأتي ذلك وفقًا لما يقتضيه جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات الذي جاء لضبط الأدوار والمسؤوليات لردع المخالفين وتحسين الممارسات البيئية والحد من العشوائية في القطاع، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص وحماية المستثمرين.

وتضمّنت مهام عمل فريق التفتيش على ممارسات أنشطة قطاع إدارة النفايات؛ للتأكد من التزامها بمتطلبات نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/ 1/ 1443هـ ولائحته التنفيذية، ممّا يضمن التطبيق الفعال لمواد وأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ومتطلبات واشتراطات الترخيص والتصريح.

كما قال المتحدث الرسمي للمركز سلطان الحارثي: إن "موان" يعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات في المملكة، وتحقيق مستهدفات تصبو نحو استبعاد النفايات عن المرادم، بنسبة 90% بحلول 2040م.

وأضاف "الحارثي" أن "موان" عبر ممكناته واستراتيجياته التي يعمل بها، سيحقق بخطى فعّالة هذا الاستبعاد بطرق متعددة تبدأ من تقويم السلوكيات المجتمعية ورفع مستوى الوعي؛ لتقليل الأضرار وتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن "موان" يعمل على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، معززًا بذلك تحقيق الالتزام بالممارسات الصحيحة حيال التعامل السليم مع النفايات، في سبيل الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع.