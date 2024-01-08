بابا الفاتيكان يدعو زعماء العالم لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الاثنين)، زعماء العالم للسعي لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع "وضع خاص" للقدس.

وأدان البابا خلال تقديمه التهاني التقليدية بمناسبة العام الجديد للسلك الدبلوماسي في الفاتيكان، جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين في النزاعات خصوصًا في قطاع غزة وأوكرانيا، رافضًا فكرة "الأضرار الجانبية"، وفقاً لـ"فرانس برس".

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