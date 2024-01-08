انت الان تتابع قصف تل أبيب بـ8 صواريخ أُطلقت من غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 5:06 مساءً

أعلنت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين أن تل أبيب قُصفت بثمانية صواريخ، أُطلقت من جنوب قطاع غزة. وأوضحت المصادر أنه "جرى اعتراض 3 صواريخ منها، فيما سقطت 4 في منطقة مفتوحة"، وفقًا لـ"فرانس برس". وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل؛ وهو ما دفع السكان للفرار بحثًا عن مخبأ. وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس" أنها أطلقت وابلاً من الصواريخ على تل أبيب.

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