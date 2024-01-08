شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما جرى تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.

وأكد سمو ولي العهد أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

قائمة الحضور

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، والوفد المرافق.