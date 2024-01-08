شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في المخيم الشتوي بالعلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم،وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في المخيم الشتوي في العلا .

وكان ولي العهد قد استقبل في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.