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ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في المخيم الشتوي بالعلا

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الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم،وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في المخيم الشتوي في العلا .

وكان ولي العهد قد استقبل في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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