تعرف على آخر تطورات مفاوضات الشباب مع البوسني "رادي كرونيتش"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 5:41 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات المفاوضات بين الشباب واللاعب البوسني رادي كرونيتش لاعب إيه سي ميلان الإيطالي. وبحسب ما أفادت به شبكة "transfermarkt" فإن العديد من الأندية تتنافس للحصول على خدمات كرونيتش، إذ أبدى كل من فنربخشة التركي، أوليمبيك ليون الفرنسي اهتمامهما باللاعب، إلى جانب اهتمام الشباب. وذكرت صحيفة "fotospor" التركية أن الشباب يريد نقل اللاعب البوسني الذي ليس من ضمن خطط المدرب ستيفانو بيولي، إلى الدوري السعودي خلال هذا الموسم. وأشارت الصحيفة التركية إلى أن مسؤولي النادي السعودي لم يتمكنوا بعد من تقديم عرض يرضي إدارة ميلان، مشددًا على أن اللاعب سيقرر مستقبله خلال الأيام المقبلة. يلعب رادي كرونيتش صاحب الـ30 عامًا، لصفوف إيه سي ميلان منذ 2019، قادمًا من إمبولي، ويلعب للمنتخب البوسني منذ 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 8.50 ملايين يورو.

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