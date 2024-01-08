انت الان تتابع "نتنياهو" و"جالانت": الحرب على غزة وحدود لبنان ستستمر عدة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 6:11 مساءً

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، في بيان مشترك، اليوم (الاثنين)، أن الحرب لن تتوقف في قطاع غزة ولا على الحدود مع لبنان قريبًا. وأضاف "نتنياهو" و"جالانت" بعد اجتماعهما مع نواب حزب "ليكود"، أن الحرب في الجنوب في قطاع غزة وفي الشمال على حدود لبنان ستستمر أشهرًا عدة، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأشارا إلى أن إسرائيل تحتاج إلى دعم دولي لمواصلة الحرب لعدة أشهر أخرى، وأن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم.

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