زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى إقالة حكومة "نتنياهو" وتشكيل أخرى بديلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 6:31 مساءً

دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، اليوم الاثنين إلى إقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة بديلة، كما دعا بيني غانتس إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ الإسرائيلية المعنية بالحرب. وقال "لابيد": "إن إسرائيل تحتاج إلى حكومة مختلفة، ورئيس وزراء مختلف"، وفقًا لوسائل إعلام محلية. وانتقد "لابيد" "نتنياهو" الشهر الماضي، وقال: "إن نتنياهو فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، وحكومة إسرائيل لم تعد موجودة".

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