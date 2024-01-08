انت الان تتابع "عدنان المعيتق" يحتفل بزفافه في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يحتفل عدنان بن بداي بن خلف المعيتق على زواجه من كريمة الدكتور فيصل بن غايب بن خلف المعيتق، وذلك بمشيئة الله يوم الجمعة ليلة السبت 26 / 01 / 2024 في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

كانت هذه تفاصيل خبر "عدنان المعيتق" يحتفل بزفافه في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.