ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بالخدمات المتكاملة في الحرمين

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وأعربت الزائرة خديجة أحمد رفاعي، رئيسة جامعة رادين فتاح في سومطرة بجمهورية إندونيسيا عن عظيم شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تحقيق أمنيتها بالمجيء للأراضي المقدسة، لأداء مناسك العمرة، والصلاة في الحرمين الشريفين، منوهة بمضامين البرنامج الذي يحقق معاني التكافل والتضامن والأخوة بين المسلمين، ويجسد الرعاية التي تبذلها قيادة المملكة لخدمة ورعاية المسلمين في إندونيسيا وفي كافة أرجاء المعمورة.
من جانبه، أبدى الزائر محمد إسماعيل قاسم من مملكة تايلاند، إعجابه بما شهدته المدينة المنورة من تطور كبير في توسعة المسجد النبوي، والساحات المحيطة به، والنواحي العمرانية لحاضرة المدينة المنورة التي غادرها قبل 22 عاما بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية، وشاءت الأقدار أن يعود إليها هذا العام زائرا، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، مثمنا لقيادة المملكة كرم الاستضافة، وحفاوة الضيافة، وجودة الخدمات التي هيئت لهم بدءا بالاستقبال والتنقل والسكن، وجولات الزيارة اليومية في المدينة المنورة.
وأزجى الزائر محمد لطيف من جمهورية الفلبين الشكر للقائمين على البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واصفا مشاعره لدى تلقيه خبر استضافته، بـأنها لحظة لا تنسى، كان لها أبلغ الأثر في نفسه، بقدومه إلى المملكة، والإقامة بجوار المسجد النبوي، وأداء الصلوات بكل يسر وسكينة، سائلا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على هذه اللفتة الكريمة.
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