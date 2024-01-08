الأوركسترا السعودية تفوز بجائزة التميز الإعلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت مبادرة روائع الأوركسترا السعودية بجائزة التميز الإعلامي في التكريم الخاص نظير أعمالها الوطنية الخلاقة، وذلك في الحفل الذي نظمته وزارة الإعلام اليوم لتكريم الجهات والأفراد بجائزة التميز الإعلامي نظير تميزها في تقديم منتجات نوعية ذات أثر إعلامي وطني.

ويأتي فوز روائع الأوركسترا السعودية تقديرا لإسهاماتها الفاعلة في نقل التراث الغنائي السعودي إلى العالم عبر مشاركاتها الدولية المتعددة، التي شملت عددا من المدن العالمية، من بينها نيويورك وباريس ومكسيكو سيتي، وقدمت خلالها باقة من روائع الأغاني والمقطوعات الموسيقية السعودية الشهيرة، وحظيت بتفاعل جماهيري كبير.

وتعد مبادرة روائع الأوركسترا السعودية إحدى مبادرات هيئة الموسيقى، وجرى إطلاقها بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية، تعزيزا للتبادل الثقافي الدولي الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.