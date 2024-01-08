شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تستضيف معرض "عمرانكوم" للبناء والتطوير العقاري 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف مدينة جدة معرض عمرانكوم للبناء والتطوير العقاري 2024، الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة من 28- 31 يناير للتعرف على كل جديد بمجال الإنشاءات السعودية والدولية، دعمًا لتطوير قطاع التشييد والبناء وذلك بمركز جدة للفعاليات.

ويهدف المعرض لدعم دور القطاع الخاص وتقديم جميع تطورات مجالات البناء و الديكور والعقارات، خاصة مع انطلاق المشاريع الضخمة داخل المملكة للإسهام في الناتج المحلي ليصل إلى %65 بحلول عام 2030، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تسهيل الاستثمارات

يقدم عمرانكوم، رحلة فريدة من نوعها للمشاركين والحضور في عالم البناء والتشييد والتصميم والديكور ليكون حلقة وصل بين الشركات في صناعة الإنشاءات وجمهورها المهتم فضلًا عن إلقاء الضوء على قطاع البناء وضرورة تحديثه ليكون على اتصال دائم بتطورات المملكة.

ويجمع الحدث عددًا كبيرًا من الشركات المحلية والعالمية والإقليمية المتنوعة، لعرض منتجاتهم وخدماتهم وفتح باب الاستثمار أمامهم وعقد الصفقات وتوسيع العلاقات وجذب عدد كبير من الشرائح المستهدفة إضافة إلى إنشاء أجواء تفاعلية تلهم أصحاب القرار ورواد الأعمال لمشاركة خبراتهم وتقديم أفضل مالديهم والتعرف على تقنيات البناء الحديث وابتكاراته.