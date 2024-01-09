شكرا لقرائتكم خبر جناح مشارق يثري تجربة زوار معرض خدمات الحج والعمرة 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت شركة مشارق، الراعي الماسي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة 2024، على تقديم مشاركة مميزة في المعرض خلال ما يتضمنه جناحها من محتوى إثرائي حول تجربة وأعمال الحج، وبما تسعى إليه في صناعة تجربة عميل مميزة داخل الجناح، من لحظة الدخول إلى ختام الزيارة، وفق خطة زمنية واضحة تُنبئ عن احترافيتها في إدارة الحشود وتوجيههم.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمشارق وليد رشيدي بأن الجناح رُوعي في تصميمه أن يعكس تجربة الشركة الممتدة لأكثر من 40 عاما في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى أنه يقدم الإثراء المعرفي بأحدث التقنيات المستخدمة عالميا حول تقديم خدمات الحج والارتقاء بها، وهو أحد أهم أهداف المعرض، عبر 6 لغات هي: الفرنسية، التركية، الإنجليزية، الملايو، الأوردو، إضافة إلى اللغة العربية.

وأوضح أن مشارق حرصت كل الحرص على أن تُضيف لكل زائر لجناحها قيمة علمية أو عملية، إيمانًا بدورها في مشاركة نجاحها مع الآخرين، وسعيها إلى أن تكون ملهمة للراغبين في تطوير أعمالهم خلال الجلسات الاستشارية المتخصصة التي يقدمها خبراؤها طوال أيام المؤتمر.

ونوه رشيدي إلى تدريب فريق العمل وتنفيذ تجربة افتراضية، للتأكد من قدرتهم على تحقيق التأثير المأمول في عرض خدمات الشركات وإنجازاتها وأهدافها المستقبلية، في مجالات الحج والخدمات اللوجستية وغيرها، معربا عن سعادته بما يجده قطاع الحج من رعاية واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ويأتي هذا المعرض شاهدا على ذلك حين يلتقي مقدمو الخدمات وطالبوها في مكان واحد، وفي إطار أهداف مشتركة تنضوي تحت شعار «الطريق إلى النسك» بإشراف من وزارة الحج والعمرة.

وأكّد أن مشارق والشركات التابعة لها (الماسية، ركين، الجياد) المشاركة في المعرض تسعى إلى التعريف بخدماتها، وتعزيز مكانتها المميزة بين الشركات العاملة في قطاع الحج، وتحقيق التكامل في تسهيل رحلات الحج على ضيوف الرحمن، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.

كما أنها تقدم هدايا تذكارية نوعية لعموم الزوار، تفعيلا لقيم التواصل معهم وتثمينا لزيارتهم.