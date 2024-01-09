انت الان تتابع احذر هذه الأخطاء البسيطة عند شحن الآيفون.. قد تُدمِّر البطارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 10:09 مساءً

يُعتبر عمر بطارية الهواتف المحمولة أحد أكثر الأشياء التي يسعى المستخدمون للحفاظ عليها؛ إذ إن أخطاء بسيطة يمكن أن تؤدي إلى ضرر كبير فيها. وفيما يأتي خطآن؛ يجب تجنبهما للحفاظ على عمر بطارية أجهزة الآيفون تحديدًا لمدة أطول: الخطأ الأول هو استخدام ملحقات الشحن الرخيصة؛ إذ إن أجهزة الآيفون باهظة الثمن حقًّا، وملحقاتها كذلك، وعلى الرغم من إمكانية الحصول على الرخيص منها فهو متوافر في الأسواق، إلا أن ذلك يمكن أن يدمر البطارية. وعندما تستخدم كابلاً للشحن غير متوافق مع جهازك فإنك تخاطر بعدم شحن هاتفك بشكل كافٍ، وإحداث تلف في بطاريته، وفقًا لتقرير "سكاي نيوز عربية". والخطأ الثاني هو استنزاف البطارية حتى النهاية؛ فلا ينبغي أن تترك البطارية تنخفض إلى أقل من 10 في المئة، كما لا يجب الاستمرار بشحن البطارية عند بلوغها نسبة مئة بالمئة. ويُنصح بإبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح بين 30 و80 في المئة في جميع الأوقات إن أمكن. ويجب التأكد من استخدام الملحقات المناسبة، واتباع بعض النصائح حول عدم المبالغة في استخدام الهاتف؛ للمساعدة في إطالة عمر البطارية.

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