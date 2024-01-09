1200 جولة إصحاح بيئي

وأكدت الأمانة استمرارها في تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولاً بأول، حيث جرى معالجة 3166 بلاغًا متعلقاً بمكافحة الكلاب الضالة والحشرات والقوارض ورفع الحيوانات النافقة خلال العام الفائت 2023.
وأوضحت أن كميات المواد المستخدمة في عمليات الرش بلغت 850 لترًا، تضمّنت مبيدات من نوع الرذاذ المتناهي الصغر، والضباب الحراري، إضافة إلى الرذاذ العادي، و200 كجم من مبيدات مكافحة القوارض.
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