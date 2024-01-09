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1200 جولة إصحاح بيئي

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نفَّذت أمانة منطقة تبوك ممثلةً في وكالة الخدمات 1200 جولة إصحاح بيئي وأعمال مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة، بمواقع متفرِّقة شملت 60 حيًا وقرية في المنطقة خلال عام 2023م؛ وذلك في إطار جهود الأمانة الرامية لرفع مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات، والقضاء على أماكن توالد البعوض والحشرات والقوارض، مستهدفة حاويات النفايات ومجاري الأدوية ومناهل تصريف مياه الأمطار ومرامي النفايات وحراج الأغنام.

وأكدت الأمانة استمرارها في تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولاً بأول، حيث جرى معالجة 3166 بلاغًا متعلقاً بمكافحة الكلاب الضالة والحشرات والقوارض ورفع الحيوانات النافقة خلال العام الفائت 2023.

وأوضحت أن كميات المواد المستخدمة في عمليات الرش بلغت 850 لترًا، تضمّنت مبيدات من نوع الرذاذ المتناهي الصغر، والضباب الحراري، إضافة إلى الرذاذ العادي، و200 كجم من مبيدات مكافحة القوارض.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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