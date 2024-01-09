انت الان تتابع أبرزها عدم الالتزام بفترات العلاج.. "سعود الطبية": تجنب هذه الأمور عند مرضك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 5:52 صباحاً

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من القيام بعدد من الأمور في حالة المرض فيما يخص تناول الأدوية. وأوضحت المدينة أن الأمور المحظورة وقت المرض تتمثل في: تناول المضادات الحيوية وقت الرشح والزكام وعدم الالتزام بفترات وقت العلاج. وأضافت في إنفوجرافيك توعوي لها، أن عدم أخذ المضاد الحيوي حسب إرشادات الطبيب، والاحتفاظ بالباقي منها واستعماله مرة أخرى دون استشارة الطبيب المختص من أبرز الأمور المحظورة.

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