فيضانات وعواصف شديدة تجتاح مناطق واسعة من ولاية فيكتوريا الأسترالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 5:53 صباحاً

أنقذ رجال الطوارئ أكثر من 20 شخصًا من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وحذر المسؤولون من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف لمنطقة تغمرها المياه بالفعل في أحدث موجة من الطقس العاصف تضرب الساحل الشرقي للبلاد. ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار والعواصف الرعدية إلى هطول ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار؛ أي أكثر من معدل هطول الأمطار خلال شهر في بعض المناطق، على حزام عريض يمتد من جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز إلى شمال شرق فيكتوريا؛ وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية. وتلقّى رجال الإنقاذ في ولاية فيكتوريا ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة، وأجروا 26 عملية إنقاذ في الساعات الأولى من يوم الاثنين، خاصة حول بلدة "بنديغو" على بُعد حوالى 120 كيلومترًا شمالي ملبورن. وأصدرت السلطات سبعة تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، ومن المحتمل حدوث سيول خطيرة مع تساقط الأمطار شرقًا باتجاه الساحل.

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