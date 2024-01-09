انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 180 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان، إلى 180 شخصًا اليوم، بينما لا يزال 120 شخصًا مفقودًا.

وذكرت وكالة الأنباء "كيودو" اليابانية اليوم، أن من المقرر أن تشرع الشرطة المحلية اليوم في عملية بحث واسعة النطاق تحت أنقاض سوق صباحي الذي التهمته النيران في واجيما في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر.

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