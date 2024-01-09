تحديث لمنتجات "جوجل" وتحذير عالي الخطورة من "الأمن السيبراني"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تنبيه أمني على منتجات "جوجل Google".

ونشرت شركة Google تنبيهًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.

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