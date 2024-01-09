الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 6:43 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي، يُظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، الآمالَ في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2032.73 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:58 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2038.90 دولارًا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.11 دولارًا للأوقية، وقفز البلاتين 0.3% إلى 948.42 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1003.46 دولارًا.

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