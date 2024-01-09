أسعار النفط تواصل الانخفاض إثر مخاوف ضعف الطلب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 7:05 صباحاً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل مخاوف الأسواق تجاه انخفاض الطلب على الذهب الأسود، وزيادة إمدادات منظمة "أوبك"؛ فضلًا عن استمرار التوترات الأمنية في الشرق الأوسط. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 0.18% إلى 75.98 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:21 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.34% إلى 70.53 دولارًا للبرميل، لتعمق خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 4.1%.

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