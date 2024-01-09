انت الان تتابع "سعود الطبية" تسجل أكثر من 400 ألف موعد بعياداتها في 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 7:06 صباحاً

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 400 ألف موعد في عياداتها في عام 2023م. وأوضحت المدينة أن المواعيد شملت التخصصات العامة؛ حيث سجلت 284231 موعدًا، بالإضافة إلى عيادات الأطفال بـ27234 موعدًا، والنساء والولادة التي وصلت إلى 19059، وعيادات الأسنان التي سجلت 50742، بالإضافة إلى الكلى بـ28734. وأكدت أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

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