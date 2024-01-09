انت الان تتابع حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 202 شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 8:01 صباحاً

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 202 شخص؛ فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض؛ حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات. ولا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.

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