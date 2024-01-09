انت الان تتابع "الربيعة" يعلن عن مسابقة لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 8:18 صباحاً

أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة حريصة على دعم وتحفيز كل المبدعين؛ معلنًا عن جائزة لأفضل مشاريع ريادة الأعمال تطلق خدماتها في "نسك أعمال" لخدمة ضيوف الرحمن؛ مشيرًا إلى أن قيمة الجائزة الأولى مليون ريال والثانية 500 ألف ريال والثالثة 250 ألف ريال. وأضاف الربيعة في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض خدمات الحج ضمن جلسة بعنوان "التحديات الحالية والفرص المحتملة في خدمة ضيوف الرحمن"، أن هذه الجائزة تعتبر فرصة لرواد الأعمال بناء على تقييم أعمالهم خلال العام الجديد، وسيتم عرض النتائج في مؤتمر الحج من العام المقبل. وكرّم الربيعة خلال الجلسة، فيديو الشركات الناشئة المحتضنة والمدعومة ببرامج الإبداع وريادة الأعمال. وأوضح الربيعة أن الوزارة ستدعم الحلول التقنية التي تساعد في تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وخدمات إرشاد وأداء النسك التي تتطلب منظومة إدارية احترافية.

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