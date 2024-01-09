انت الان تتابع جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" يقدم خدماته لأكثر من 35 ألف مستفيد خلال 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قدّم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أحد كيانات تجمع جدة الصحي الثاني، خدماته لـ35.464 ألف مراجع من خلال العيادات الافتراضية عن بُعد، عبر تطبيق "صحتي"، خلال عام 2023م.

وأتاحت العيادات الافتراضية التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد الطبي المحدد لكل مريض والمرسلة لهم عبر الرسائل النصية، عن بُعد عبر "اتصال صوتي أو صوتي ومرئي"، والذي يقوم فيه الطبيب المعالج بالاطمئنان على صحة المرضى ومعرفة الحالة الطبية لهم وتوجيههم لتلقي الخدمة المناسبة في المكان المناسب أو طلب الخدمات الطبية الأخرى، ومن ثم متابعة المريض مرة أخرى عن طريق إعطاء مواعيد متابعة في العيادات الافتراضية وتقديم العلاج اللازم له عند الحاجة، والإجابة عن كافة استفساراته، عبر 82 عيادة تعمل أسبوعيًّا.

وأتاحت العيادة للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة؛ بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية الإشعاعية والمخبرية، بالإضافة إلى صرف الأدوية أو إعادة صرفها من خلال العيادات الاستشارية التي شملت: أمراض القلب، والجلدية، وأمراض الدم، والباطنة والكلى والنفسية، إضافة إلى عيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين وعيادات الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية والأمراض المزمنة والطب المنزلي وعيادات العلاج الطبيعي والأخصائيين النفسيين والتثقيف الصحي كصحة الفم والأسنان، وتثقيف السكري والرضاعة، وتثقيف الأمراض المزمنة؛ لتقليل معدل زيارات الحالات التي لا تستدعي الحضور إلى المستشفى ومنع فرص التقاط العدوى، وأيضًا تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة؛ لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الطبية.