شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل والخدمات اللوجستية": التوسع في خدمات نقل المعتمرين بين مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال د. رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن السعودية تستهدف أكثر من مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا العام الحالي، عبر أكثر من 130 رحلة يومية.

وأكد خلال جلسة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الحج والعمرة، أن الجديد هو التوسع في خدمات النقل العام بين الحرمين ومن بينها قطار الحرمين.

رقم تاريخي

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن المملكة حققت عدد غير مسبوق في أعداد المعتمرين خلال 2023، مؤكدًا أن المملكة تشرفت بخدمة أكثر من 13 مليون ونصف مليون معتمر في هذا العام.

ولفت خلال جلسة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الحج والعمرة إلى أن أكبر زيادة سابقة في عام واحد لأعداد المعتمرين، كانت عام 2019 بـ 800 ألف، في حين عام 2023 شهد زيادة بلغت 5 ملايين معتمر.

المزيد من التطوير

وأعرب الوزير عن سعادته بالإنجاز، مؤكدًا أن المملكة تسعى النمو مذهل ما يدفعنا لمزيد من تجويد وتطوير خدمات الحج والعمرة.

وأضاف أن الوزارة تدعم سندعم الحلول التقنية وخدمات إرشاد وآداء النسك التي تتطلب منظومة إدارية احترافية.

من جهته قال د. عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، إن المملكة تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في سنة واحدة.

وبدأت جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في مدينة جدة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحومية والخاصة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، وأمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود.