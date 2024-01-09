"خمور وطلق ناري وترديد الشهادة".. والد المغدور "السبيعي" يكشف تفاصيل قتل ابنه بيد مخالفيْن

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09 يناير 2024, 9:23 صباحاً
كشف والد المواطن المقتول غدرًا على يد شخصين من مخالفي أمن الحدود من جنسية إثيوبية، تفاصيل الجريمة.
وقال والد المقتول محمد السبيعي، عبر فيديو متداول: إن ابنه قد قُتِل عندما كان جالسًا على أحد المطلات "مطل الأجاويد بمحافظة جدة"؛ إذ قام أحد المجهولين بعرض خمور على ابنه الذي قَبض عليه وأمسكه من يده.
وأضاف: "قام ابني بالاتصال على مركز العمليات الموحد (911) وتقديم بلاغ بالواقعة، وأنه تمكن من ضبط أحد مروّجي الخمور؛ ليتفاجأ بطلق ناري يأتيه من موقع آخر من قِبَل المخالف الآخر عبر سلاح رشاش".
وتابع: "سقط ابني أرضًا ومات وهو يردد الشهادة، ليلوذ بعدها الجناة بالفرار، ويتم القبض عليهما من قِبَل الجهات الأمنية".
وأصدرت الجهات الأمنية بيانًا حول الحادثة جاء فيه: "صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إلحاقًا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة، نتج عنه وفاته؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما؛ حيث تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".
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