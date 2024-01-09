انت الان تتابع "خمور وطلق ناري وترديد الشهادة".. والد المغدور "السبيعي" يكشف تفاصيل قتل ابنه بيد مخالفيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف والد المواطن المقتول غدرًا على يد شخصين من مخالفي أمن الحدود من جنسية إثيوبية، تفاصيل الجريمة.

وقال والد المقتول محمد السبيعي، عبر فيديو متداول: إن ابنه قد قُتِل عندما كان جالسًا على أحد المطلات "مطل الأجاويد بمحافظة جدة"؛ إذ قام أحد المجهولين بعرض خمور على ابنه الذي قَبض عليه وأمسكه من يده.

وأضاف: "قام ابني بالاتصال على مركز العمليات الموحد (911) وتقديم بلاغ بالواقعة، وأنه تمكن من ضبط أحد مروّجي الخمور؛ ليتفاجأ بطلق ناري يأتيه من موقع آخر من قِبَل المخالف الآخر عبر سلاح رشاش".

وتابع: "سقط ابني أرضًا ومات وهو يردد الشهادة، ليلوذ بعدها الجناة بالفرار، ويتم القبض عليهما من قِبَل الجهات الأمنية".