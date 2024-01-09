شاهد "رجال الإنقاذ في مهمة ميدانية" والهدف "شخص محتجز داخل مصعد بالرياض"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 9:35 صباحاً

تحت وسم #مهمة_ميدانية، أنقذت فِرَق الدفاع المدني شخصًا احتُجز داخل مصعد. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه على منصة "إكس": "الدفاع المدني بالرياض ينقذ شخصًا داخل مصعد، ولا إصابات". ويرصد المقطع بداية تلقي البلاغ ومباشرة الفرقة للموقع؛ حيث تم توزيع المهام بين مباشرة المصعد نفسه؛ فيما توجه آخرون لأعلى البناية لإحكام السيطرة وإلقاء نظرة على المخاطر المتوقعة. ويرصد المقطع النهاية السعيدة بخروج المحتجز وفتح باب المصعد، لتنتهي جولة من جهود تدوم على مدار الساعة لرجال الدفاع المدني في الميدان.

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