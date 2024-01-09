انت الان تتابع كيف نحافظ على محاصيلنا من ضربات الصقيع؟.. "إنذار ورسائل" في اقتراح لـ"المسند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 9:48 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند: إن المناطق الشمالية وأجزاء من الوسطى من السعودية، تتعرض لظاهرة الصقيع في فصل الشتاء، الذي يؤثر سلبًا على بعض المحاصيل التي لا تتحمل الدرجة الصفرية وما دونها. واقترح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنشاء إنذار مبكر لحماية المحاصيل من الصقيع قبل تشكله المتوقع بحوالى 24 ساعة، تقوم فيه الجهات المعنية بالإرشاد والمناخ الزراعي وبالتعاون مع جمعية الطقس والمناخ. وأضاف: "وذلك من خلال وصول رسالة تحذيرية للمزارعين المشتركين في الخدمة عبر جوالاتهم، أو عبر تطبيق خاص في المناخ الزراعي، وتحدد الموقع المحتمل فيه انخفاض درجة الحرارة إلى الصفر أو أقل". وأردف: "بهذه الرسائل الاستباقية -بإذن الله- نحافظ على محاصيلنا من ضربات الصقيع، وأمراض البرد عبر مكافحته بوسائل الحماية التي يعلمها المزارع، هذا والله أعلم".

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