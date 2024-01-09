قافلة شاحنات سعودية إغاثية تعبر معبر رفح لدعم الأشقاء في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 10:04 صباحاً

عبرت قبل قليل شاحنات سعودية إغاثية معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة؛ وذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة وبتوجيه من القيادة الرشيدة لدعم الأشقاء في غزة. وفي وقت سابق اليوم وصل مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى 605.701.009 ريالات. وبلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 1.375.117 متبرعًا. يُذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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