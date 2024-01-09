شكرا لقرائتكم خبر عن ابرزها السمنة.. اكتشاف 41 ألف حالة مرضية لدى طلاب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلة في الصحة المدرسية التابعة للصحة العامة عن اكتشاف 41,422 ألف حالة مرضية لدى الطلبة، وذلك خلال برنامج الفحص الاستكشافي الذي تم تنفيذه في المنطقة الشرقية.

وأوضحت صحة الشرقية أن البرنامج عبارة عن برنامج فحص طبي لطلبة المدارس، يهدف إلى الكشف المبكر للعديد من المشاكل الصحية عن طريق إجراء عدد من الفحوصات الطبية، وإحالتها للجهات المختصة، مع تقديم التوعية الصحية، وبناء قاعدة بيانات صحية للطلبة.

وبينت أن إجمالي عدد الطلبة المفحوصين في البرنامج بلغ 150,744 طالب وطالبة، فيما تم فحص 38,707 طالب وطالبة من الطلبة المستجدين بالصف الأول ابتدائي.

وشمل الطلبة المفحوصين في برنامج الفحص الاستكشافي طلبة الصف الأول الابتدائي 42,405 طالب وطالبة، والصف الرابع الابتدائي 960,37 طالب وطالبة، والصف الأول متوسط 37,703 طالب وطالبة، والصف الأول ثانوي 32,676 طالب وطالبة.

الطلاب المستجدين

ويستهدف البرنامج الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، وكذلك الطلبة في الصفوف الدراسية الأخرى الصف الرابع الابتدائي، والصف الأول متوسط، والصف الأول ثانوي، ويتم تنفيذ البرنامج داخل المدارس، وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويشمل الفحص الاستكشافي المكونات التالية: التقصي عن التاريخ المرضى، خصوصًا الأمراض المزمنة والإعاقات، إضافةً إلى التقصي عن استكمال التطعيمات الأساسية. كما يتضمن الكشف المبكر عن: السمنة، وزيادة الوزن، والنحافة ”كتلة الجسم“ وتسوس الأسنان، وحدة النظر، وضعف السمع، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة، وتشتت الانتباه «ADHD»، والتدخين، واعوجاج السلسلة الفقارية «Scoliosis»، والإرشاد الوقتي حسب الحالة، ومن ثم تتم الإحاله بحسب الحالة.

خدمة برنامج الفحص الاستكشافي

تقدم الصحة خدمة برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس وفق الآلية التالية: بحيث يتم تحديد يوم الكشف مسبقًا بالتنسيق مع الموجه الصحي في المدرسة، كما يتم تزويد المدارس مسبقًا بنموذج التاريخ المرضي للطالب؛ ليتم تعبئته من قبل ولي الأمر، ومن ثم يقوم الموجه الصحي بترتيب إحضار استبانات التاريخ المرضي للطالب من ولي الأمر قبل موعد الزيارة، حيث يعمل الموجه الصحي على تحضير أماكن مناسبة لإجراء الفحص الطبي، وتوفير الخصوصية للطلبة، ويقوم بالكشف فريق مدرب، يتكون من أطباء، وأطباء أسنان أو أخصائي صحة الفم والأسنان، وممرضين، ويتم تحديد حجم الفريق حسب عدد الطلبة المستهدفين، كما يتم توزيع الأدوار بين أعضاء الفريق الطبي.

وبينت أنه في مراكز الرعاية الصحية الأولية يتم تنفيذ البرنامج وفق الآلية التالية: يتم حجز موعد في عيادة الصحة المدرسية عن طريق منصة صحتي من قبل ولي الأمر، يقوم الممرض بفتح الملف الإلكتروني، وتسجيل البيانات الأساسية للطلبة، وإجراء الفحوصات المحددة له، ويقوم الطبيب العام بالكشف حسب الفحوص المستهدفة لكل صف وفق دليل البرنامج، ويتم تقديم الإرشاد والإحالة حسب المشكلة الصحية المكتشفة.

وأكدت صحة الشرقية بأن برنامج الفحص الاستكشافي يُعد من البرامج المهمة التي تسهم في الكشف المبكر عن المشاكل الصحية لدى الطلبة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ورفع جودة حياتهم.