شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الجوازات يكشف عن عدد المستفيدين من "مبادرة طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، إن أكثر من 242 ألف حاج استفادوا من "مبادرة طريق مكة" ونهدف إلى فتح المزيد من المنافذ لتسهيل دخول الحجاج.

وأوضح في جلسة ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في مدينة جدة، أننا نواجه بعض التردد من الدول للمشاركة في المبادرة، حيث لم تصلهم الرؤية بشكل كامل، في حين ان الدول المستفيدة من المبادرة تشهد إقبالا كبيرة مطالبين بالمزيد من المنافذ.

وبدأت جلسات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في مدينة جدة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحومية والخاصة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، وأمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداوود.