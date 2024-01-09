شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للأرصاد يحذر من هطول أمطار على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس جازان

فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان تصحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على محافظات ضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والحرث، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.