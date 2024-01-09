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المركز الوطني للأرصاد يحذر من هطول أمطار على منطقة عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للأرصاد يحذر من هطول أمطار على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

هطول أمطار على منطقة عسيرونشاط للرياح - مشاع إبداعي

طقس جازان

فيما تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان تصحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على محافظات ضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والحرث، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار على جازان - واس

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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