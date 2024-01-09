انت الان تتابع الأردن يشن 4 ضربات جوية على مخابئ تجار مخدرات داخل سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 11:25 صباحاً

نقلت "رويترز" عن مصادر استخباراتية إقليمية، أن الأردن نفذ أربع ضربات جوية داخل سوريا، اليوم (الثلاثاء)، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات. وأوضحت المصادر أن الأردن شن ثلاث ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء، بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فيما أصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح. من جانبه، بين موقع "السويداء 24" الإخباري السوري نقلاً عن 3 مصادر محلية، أن هناك أنباء مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم تاجر مخدرات محلي كبير.

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