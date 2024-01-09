انت الان تتابع "حزب الله" يعلن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 11:31 صباحاً

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه، وسام الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. وأفاد الحزب في بيان: "باستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أن "وضع الاستهداف يندرج في إطار الردّ على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه المجاهدين وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ المجاهد وسام الطويل".

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