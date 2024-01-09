شكرا لقرائتكم خبر عن 370 تدخلاً حضرياً لتحسين جودة الحياة وأنسنة مدينة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توسعت أمانة الطائف خلال العام المنصرم 2023م في تنفيذ أكثر من 370 تدخلاً حضرياً لتحقيق مستهدفات مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير ممارسات واستراتيجيات تدعم برامج تحسين جودة الحياة، ومبادرة أنسنة المدينة من خلال إنشاء الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والساحات والميادين ومضامير المشاة لمدينة سياحية مزدهرة أكثر خضرة وأكثر استدامة، وللوصول لمجتمع تفاعلي أكثر نشاطاً وأكثر حيوية.

حيث عززت الأمانة المسطحات الخضراء بما يصل إلى 8 ملايين متر مربع بأنحاء المدينة والضواحي والمواقع السياحية، مشيرة إلى أنها قامت بزراعة آلاف الأشجار والشجيرات والنباتات المزهرة، وأنشأت المزيد من ملاعب كرة القدم والألعاب الجماعية في الساحات البلدية، وتم دعم المتنفسات بألعاب تفاعلية وترفيهية للأطفال، وألعاب مهيأة لذوي الإعاقة والفئات العمرية المختلفة، وألعاب قوى والتأهيل الرياضي، وأماكن جلوس مظللة ورسومات جدارية، ولوحات تعليمية وتوعوية لمرتادي هذه الحدائق والمتنفسات العامة.

تدشين مضامير المشي

تم تدشين عدد من مضامير المشي والهرولة والجري، دعمت بمسطحات خضراء وأشجار ظل وجلسات مظللة على طول الممشى، تتضمن ألعاب أطفال نوعية، وأنشطة ترفيهية لكبار السن وألعاب قوى رياضية للشباب، وتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة صحي أكثر نشاطاً، إضافة إلى تمكين أفراد المجتمع والقطاع الخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبرامج معالجة التشوه البصري.

وجرى دعم مفهوم أنسنة الشوارع حيث قامت أمانة الطائف بتحديد مسارات للمشاة ضمن أرصفة شوارع في العديد من المواقع، وإعادة تطوير الشوارع الداخلية بتصميم يراعي البعد الإنساني، وتركيب أعمدة تجميلية وزراعة أشجار الظل وألعاب وملاعب أطفال بهدف توفير مسارات متصلة للوصول إلى جميع المرافق العامة المجاورة، وتم تطوير مداخل ومخارج الطائف ضمن جهودها لاستغلال الساحات المهدرة والتحسين البصري والارتقاء بمستقبل المدينة الناهض.

تطوير الميادين والشوارع

نفذت الأمانة عدد من المشاريع الحضرية، واستكملت العمل على عدد من المسارات المستهدفة تحقيقًا لأهداف البرنامج من خلال معالجه المساحات المهدرة، وتطوير الميادين، والشوارع والحدائق المختلفة، وذلك ضمن منهجيه ومعايير مستدامة ترتكز على عدد من العناصر أهمها إقامة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير مساحات استثماريه أوسع ضمن الفرص الاستثمارية وإشراك المجتمع في هذه المشاريع، وتم تعزيز الوصول الشامل في المشاريع من خلال إشراك ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المختلفة، والعمل على تعزيز نمط الحياة الصحي، وتعمل الأمانة من خلال أدلة وتصاميم معتمدة لتنفيذ خطط البرنامج.

مبادرات متنوعة

بينت أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ستواصل جهودها على مستوى تنمية المدن وأنسنتها والارتقاء بخدماتها البلدية بما يلبي تطلعات سكانها وزوارها، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة التي تصبّ في تحقيق ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، مع ضمان استمرارية منجزات القطاعين البلدي والسكني، وخدمة المواطن والمقيم وتعزيز تنمية المدن، والتي تعمل على متابعتها وقياسها عبر 8 مسارات رئيسية، وهي: (التخطيط العمراني، المشهد الحضري، البنية التحتية، النظافة والصحة العامة، التشريعات، والامتثال، التخصيص، والبلديات الذكية)، وتتضمن 22 مؤشراً لقياس مدى تقدمها وإسهامها في تحسين جودة الحياة في المدن.

وشاركت أمانة الطائف بقوة في مشروع "بهجة" الذي يستهدف إيجاد بيئة عمرانية حيوية ومحفّزة على التنقّل بالمشي والتفاعل الاجتماعي من خلال استهداف إنشاء وتطوير الحدائق العامة وتنفيذ التدخلات الحضرية على مستوى المحافظة، ومواصلة الجهود في شأن معالجة التشوّه البصري بتحديد 43 عنصراً تعمل على معالجتها ضمن حملة وطنية متكاملة، والمضي قدماً في خصخصة الخدمات البلدية.