شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حفاوة كبيرة.. وصول ضيوف خادم الحرمين مكة المكرمة لأداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل مساء أمس الاثنين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج للعمرة والزيارة، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لمقر إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من المدينة المنورة، بعد أن أمضوا هناك نحو 6 أيام.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مكة المكرمة عدد من مسؤولي البرنامج، حيث جرى استقبالهم بماء زمزم والقهوة السعودية وباقات الورود، ثم توجهوا للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

وتضم الدفعة من الضيوف 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة وينتمون لـ 14 دولة من شرق آسيا وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا.

من جانبه، رفع الضيوف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهم الله - على كريم استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك لأداء مناسك العمرة، وتمكينهم من زيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما نوه الضيوف بما قُدم لهم من خدمات مميزة طوال إقامتهم في المدينة المنورة مثمنين فقرات البرنامج القيمة والمتنوعة.