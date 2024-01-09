انت الان تتابع "ترامب" يَمثُل أمام محكمة الاستئناف للاستماع إلى حجج حصانته من الملاحقة القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يمثل الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، اليوم "الثلاثاء"، ولأول مرة منذ أشهر، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن؛ حيث تستمع محكمة الاستئناف إلى الحجج المتعلّقة بحصانته من الملاحقة القضائية بتهم التآمر للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وهدّد الرئيس السابق، قبل ساعات، خليفتَه "جو بايدن" بتهم جنائية إذا لم تعترف المحكمة بحقّ الرؤساء السابقين في الحصانة؛ وذلك استنادًا إلى شكوى تقدّم بها أحد السياسيين.

وقال "ترامب" عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة به: "إذا لم يكن لديّ حصانة، فلن يتمتّع جو الفاسد بها أيضًا".

وستقود نتائج هذه الحجج إلى تبعات كبيرة، سواء فيما يتعلّق بالقضية الجنائية التاريخية المرفوعة ضد "ترامب"، أو فيما يتعلّق بالمسألة الأوسع نطاقًا، التي لم يتم اختبارها قانونيًّا، حول ما إذا كان من الممكن محاكمة رئيس سابق على أفعاله خلال فترة تولّيه السلطة في البيت الأبيض.

ومن المرجح أيضًا أن تمهد الطريق أمام المزيد من الطعون أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي رفضت الشهر الماضي طلبًا للنظر فيها، لكن لا يزال بإمكانها التدخل لاحقًا، وفقًا لـ"فرانس برس".