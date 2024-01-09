انت الان تتابع "الصحة العالمية": مستشفيات جنوب ووسط غزة معرضة للانهيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 2:35 مساءً

أعرب مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) عن قلقهم من احتمال انهيار المستشفيات في جنوب ووسط قطاع غزة، مع فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم. وقال منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة شون كيسي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عبر رابط فيديو: "ما نراه حول مستشفى الأقصى ومن تكثيف للأعمال العدائية على مسافة قريبة جداً من مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر يثير قلقاً حقيقياً"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف "كيسي": "لا يمكننا أن نخسر هذه المرافق الصحية. تجب حمايتها بكل تأكيد. إنها الخط الأخير من الرعاية الصحية الثانوية والأخيرة في غزة من الشمال إلى الجنوب، وهي تسقط مستشفى تلو الآخر". ولا يعمل إلا ثلث مستشفيات غزة تقريباً، وبعضها يعمل جزئياً فقط، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر منذ شهور على القطاع، ويحتدم القتال في وسط وجنوب غزة، مما يزيد الضغوط على المستشفيات المثقلة بالأعباء، والتي لا تزال مفتوحة.

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