"النيابة العامة": كل من قدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل للمملكة يعاقب بالسجن والغرامة

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت النيابة العامة: إن تقديم أي مساعدة أو خدمة للمُتسلل إلى المملكة يُشكل جناية على المجتمع، وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة، وتُعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وقالت النيابة العامة: "كل من قدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل إلى المملكة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى عقوبات مشددة أخرى".

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