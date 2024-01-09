شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "سدايا": المركز تؤدي دورًا محوريًا في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت أن "سدايا" تعمل على تعزيز قيمة البيانات الوطنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، ومنها موسم الحج والعمرة، حيث تقوم بجمع البيانات وتحليلها، وتوفير النتائج لمتخذي القرار على مختلف المستويات وكذلك للعاملين في الميدان بما يتيح لهم الاستجابة للأحداث والمتغيرات الميدانية بسرعة وكفاءة تنعكس على أمن وراحة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تكامل البيانات والمعلومات لخدمة ضيوف الرحمن" في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في جدة.

الخدمة الرقمية بالحج والعمرة

وأشار إلى أن "سدايا" تؤدي دورًا محوريًا في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة من خلال تسخير جهودها لتمكين الجهات الحكومية العاملة في مواسم الحج والعمرة رقمياً والعمل معهم في مختلف مراحل رحلة ضيوف الرحمن، حيث يبدأ دور الهيئة من عمليات الإعداد والتخطيط للموسم مروراً بإجراءات سفر ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم إلى المملكة والخدمات المقدمة لهم خلال دخولهم إلى مكة المكرمة، وصولاً إلى تأديتهم مناسك الحج في المشاعر المقدسة وتسجيل إجراءات عودتهم إلى أوطانهم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولفت النظر إلى أن "سدايا" تعمل على تقديم قراءات ومعلومات دقيقة حول موسم الحج والعمرة لمتخذي القرار في الجھات ذات العلاقة لدعم وتسهيل عمليات أمن الحج حيث يتم الاستفادة من تحليل بث أكثر من 500 كاميرا موزعة على أكثر من 20 موقعًا في مدينة مكة المكرمة؛ لدعم جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام والجهات الأمنية الأخرى في تنظيم الحركة المرورية وإدارة الحشود في مختلف المواقع خلال موسم الحج والعمرة.

قناة التكامل الحكومية

وبيّن أن التكامل يعد من أبرز سمات الأنظمة وقواعد البيانات التي تخدم موسم الحج والعمرة، وتعد البنية التحتية الرقمية التي تديرها "سدايا"، ومن أهم مكوناتها قناة التكامل الحكومية (GSB) والشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، الداعم الأساسي لهذا التكامل من خلال إتاحة تبادل البيانات الحكومية بين الجهات وربطها بأفضل مستويات الكفاءة والمتانة التشغيلية وفقاً لأعلى المواصفات الفنية والأمنية، ويتم الاستفادة من هذا التكامل بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في مواسم الحج والعمرة، لتمكينها من أداء مهامها في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الدكتور الوقيت أن المملكة تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال إدارة الموسم والحشود باستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن "سدايا" تتطلع إلى متابعة التجارب العالمية والمستجدات التقنية للاستفادة منها بالتعاون مع الشركاء في تحليلها لمعالجة التحديات وتحسين تجربة الحاج والمعتمر.